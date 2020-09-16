События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 сентября
МОСКВА, 16 сентября. — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (август)
|114,7 тыс
|-50 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (август)
|43,5 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (август)
|7,5%
|7,7%
|5:30
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1%
|7:30
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|10:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,263%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|0,4%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|-0,2%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,4%
|-0,4%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (сентябрь)
|625 млрд ф.ст.
|725 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь)
|0,1%
|0,1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август)
|17,9%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (август)
|1,483 млн
|1,52 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (август)
|22,6%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (август)
|1,496 млн
|1,478 млн
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|884 тыс
|850 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|17,2
|15
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь)
|9
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00 мск
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.09)
|591,7 млрд долл (на 04.09)
https://1prime.ru/Financial_market/20200916/832034310.html