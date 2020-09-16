МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара опускается к иене перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и прогнозов регулятора, в том числе по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.52 мск курс евро к доллару снижался до 1,1828 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1845 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался при этом до 104,88 иены со 105,43 иены на прошлом закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 93,03 пункта.

В центре внимания трейдеров находится заседание ФРС США, итоги которого будут опубликованы позднее в среду. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы, в том числе и прогноз по ставке. В июне регулятор спрогнозировал сохранение ставки на уровне 0-0,25% годовых в 2020-2022 году.

Валютный стратег-аналитик Василий Серебряков, чье мнение приводит агентство Рейтер, полагает, что ФРС скорее всего будет придерживаться "голубиной" политики из-за ограниченности набора инструментов по поддержке экономики.

Курс евро при этом вернулся к снижению после небольшого роста днем. Европейскую валюту поддержала статистика, согласно которой профицит внешнеторгового баланса стран еврозоны в июле вырос до 27,9 миллиарда евро с 21,2 миллиарда в июне.