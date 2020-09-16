МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Цена на золото растет в среду вечером на ослаблении курса доллара в преддверии публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,47%, или на 9,2 доллара, до 1975,65 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,34%, до 27,558 доллара за унцию.

Поддержку золоту оказывает ослабление курса доллара. Трейдеры ожидают решения ФРС США по ставке, а также новых макроэкономических прогнозов. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы, в том числе по ставке. В июне регулятор спрогнозировал сохранение ставки на уровне 0-0,25% годовых в 2020-2022 годах.

"То, что мы наблюдаем на торгах золотом, — это ожидание того, что ФРС будет более мягкой, чем в прошлый раз, это осознание того, что мы наблюдаем более сильное инфляционное давление, чем ожидалось", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam).