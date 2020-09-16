МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги Mail.ru, Petropavlovsk, QIWI и "Россетей" с 21 сентября начнут торговаться на вечерней сессии рынка акций Московской биржи, говорится в сообщении торговой площадки.

"С 21 сентября 2020 года Московская биржа увеличивает число инструментов, доступных в вечернюю торговую сессию на рынке акций. К вечерним торгам будут допущены глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group Limited (MAIL), обыкновенные акции Petropavlovsk PLC (POGR), депозитарные расписки QIWI PLC (QIWI) и обыкновенные акции "Российские сети" (RSTI)", — указывается там же.

Допуск новых инструментов связан с включением с 18 сентября 2020 года этих бумаг в базу расчета основных индексов Московской биржи – индекса Мосбиржи и индекса РТС, поясняется там же.

Вечерняя торговая сессия стартовала на Московской бирже 22 июня 2020 года, на первом этапе инвесторам были доступны 25 бумаг из индекса Мосбиржи. С 3 августа количество ценных бумаг, допущенных к торгам на вечерней сессии, увеличилось до 38, что полностью соответствует базе расчета основных индексов. С 24 августа на вечерней сессии начали торговаться акции иностранных эмитентов. Количество ценных бумаг, входящих в базу расчета индекса Мосбиржи, является плавающим. Сейчас в нее входят 38 ценных бумаг, с 18 сентября 2020 года их число будет увеличено до 42 акций. Таким образом, на вечерних торгах будут доступны 62 ценные бумаги.