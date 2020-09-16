МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль растет против доллара и больше — к евро, отыгрывая вечернее ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,185 доллара.

Уверенно дорожающая нефть поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.37 мск снижался на 14 копеек до 74,85 рубля, курс евро — на 24 копейки до уровня 88,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ОПИРАЕТСЯ НА НЕФТЬ

Российская валюта в среду вечером повышается к доллару и более активно растет против евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже уровня 1,185 доллара. Инвесторы корректируют предыдущий рост евро в ожидании оглашения итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Спрос на рублевую ликвидность поддерживался сегодняшним размещением Минфина РФ ОФЗ. Так, на трех аукционах ведомство разместило бумаги в общей сложности 164,2 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе примерно в 281 миллиард.

При этом конъюнктура мировых рынков демонстрирует противоречивые сигналы. Однако, фьючерсы на сорт Brent активно растут — на 2,8% до 41,66 доллара за баррель, что является главным внешним фактором поддержки рубля.

Участники нефтяных торгов отыгрывают данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 сентября, снизились на 4,4 миллиона баррелей, или на 0,9%, и достигли 496 миллионов баррелей. Аналитики прогнозировали, что ведомство сообщит о росте показателя на 1,27 миллиона баррелей.

Однако западноевропейские фондовые индексы вечером снижаются в пределах 0,5%, американские растут в пределах 0,6%.

Сдерживающим рост рубля фактором могли стать озвученные главой Минфина России Антоном Силуановым планы увеличить уровень госдолга РФ в 2020-2021 годах до 20% от ВВП.

Наконец, косвенно негативным фактором для рубля могли стать новости о поисках правительством и Минфином РФ допдоходов в виде увеличения налогообложения предприятий цветной металлургии и по производству удобрений.

В итоге, доллар и евро теряют вечером к рублю 0,2-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На большинстве валютных площадок развивающихся рынков американская валюта сегодня в основном теряла позиции, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Российский рубль был более сдержан в росте. Можно предположить, он по-прежнему испытывает определенное напряжение из-за нестабильного геополитического фона вокруг РФ", — добавил эксперт.

До окончания текущей недели наиболее вероятно сохранение курса доллара в верхней половине диапазона 73-77 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании БКС. Уверенное возвращение нефти выше 40 долларов за баррель является позитивным сигналом, хотя с фундаментальной точки зрения ситуация на нефтяном рынке выглядит достаточно пессимистично, отметил он.

"В начале недели как ОПЕК, так и МЭА выпустили свои ежемесячные обзоры с заметным снижением прогнозов по спросу, который восстанавливается гораздо медленнее, чем ожидалось. Объемы авиаперелетов все ещё отстают от уровня прошлого года на 40-50%, и восстановление может занять до трех лет", — добавил Громадин, говоря о факторах курсообразования рубля.

Стоит ожидать усиления волатильности российского валютного рынка в четверг и пятницу, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". "В базовом сценарии закладываем рост основных резервных валют в пределах 1 рубля", — оценил он.