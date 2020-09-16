МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по индексу Мосбиржи на 0,19% перед решением ФРС США по ставке, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,19% — до 2975,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1251,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижается на 13 копеек, до 74,86 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 88,59 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,65%, до 42,01 доллара за баррель.

Заседание ФРС США завершится позднее в среду. Аналитики не прогнозируют изменения процентной ставки, но ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.