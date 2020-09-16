МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги среды ростом на сильной статистке, опустился только британский FTSE 100, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,44%, до 6078,48 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,13%, до 5074,42 пункта, немецкий DAX вырос на 0,29%, до 13255,37 пункта.

Росту индексов способствовала сильная статистика по региону. По данным Евростата, профицит торгового баланса еврозоны в июле вырос до 27,9 миллиарда евро, хотя ожидалось снижение показателя.

Давление на британский индекс продолжает оказывать неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit). По данным СМИ, накануне палата общин страны приняла во втором чтении закон, направленный на отмену части торговой сделки с ЕС по Brexit.

"Было придумано новое слово "le brovid" для описания одновременных рисков, создаваемых опасениями вокруг Brexit и неспособностью снизить коэффициент воспроизводства COVID-19 до уровня ниже единицы", — приводит слова аналитиков Jefferies агентство Рейтер.

Согласно последним данным, число случаев заболевания коронавирусом за сутки в Великобритании приблизилось к 4 тысячам впервые с начала мая. За сутки диагноз был подтвержден у 3991 человека, скончались 20 человек.