МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России потерял уверенность в хорошей продаже еврооблигаций на фоне шумихи вокруг Алексея Навального, но не исключает размещения в этом году, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"По евробондам у нас право есть, в целом мы окно такое не закрываем. Будем ли мы заимствовать или нет, будем смотреть, исходя из конъюнктуры. Сами понимаете, что все эти ограничения, санкции там, шумиха вокруг Навального и так далее, она нам не придает такой уверенности в хорошем размещении", — сказал он.

"Поэтому надеемся, что если все устаканится, то можно будет готовить соответствующий выход. Если это будет дальше продолжаться, ну, наверное, повременим в этом году. Хотя у нас все наготове, как только будет такая возможность, еще раз повторяюсь, будем выходить, чтобы как всегда сохранить свое присутствие на рынке", — добавил Силуанов.

В законе о федеральном бюджете на текущий год Минфин заложил возможность привлечения внешних займов в том же объеме, что и в прошлом году — в пределах 3 миллиардов долларов.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.