МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,43%, до 5,11 доллара, "Новатэка" — на 0,27%, до 148,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,22%, до 64,64 долларов, "Газпрома" подорожали на 1,06%, до 4,88 доллара, "Газпром нефти" подешевели на 0,71%, до 20,85 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 1,55%, до 25,68 доллара, "Северстали" — на 0,45%, до 13,14 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,18%, до 22,42 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,38%, до 0,91 доллара, Сбербанка — подорожали на 0,12%, до 12,28 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 3,74%, до 26,35 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 2,15%, до 5,7 доллара, "Магнита" — снизилась на 0,2%, до 14,9 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 0,91%, до 2,78 доллара.