МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) трех выпусков совокупно на 164 миллиарда рублей, приблизившись к выполнению квартального плана привлечения в 1 триллион рублей, свидетельствуют данные министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 29014 с погашением в марте 2026 года на весь лимит в 115,218 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,522% от номинала, средневзвешенная цена — 97,6283% от номинала. Спрос составил 183,861 миллиарда рублей, Минфин удовлетворил в ходе аукциона 89 заявок.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года на 23,254 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 101,1% от номинала, средневзвешенная цена — 101,1415% от номинала. Средневзвешенная доходность составила 5,88% годовых, доходность по цене отсечения – 5,89% годовых. Спрос — 47,651 миллиарда рублей, Минфин удовлетворил в ходе аукциона 23 заявки.

На третьем аукционе Минфин разместил ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52003 с погашением в июле 2030 года на 25,697 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 97,5723% от номинала, средневзвешенная цена — 97,8474% от номинала. Средневзвешенная доходность составила 2,77% годовых, доходность по цене отсечения – 2,8% годовых, спрос — 49,35 миллиарда рублей. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 108 заявок.

ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ

После очередных успешных аукционов на прошлой неделе цены ОФЗ на вторичном рынке медленно начали повышаться, однако в дальнейшем единой динамики в движении цен не наблюдалось, а рынок в целом демонстрировал боковое движение по ставкам в преддверие очередного заседания Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

"На этом фоне результаты прошедших сегодня аукционов вновь оказались ожидаемыми: высокий спрос на защитный инструмент ОФЗ-ПК при относительно слабом интересе к ОФЗ-ПД", — рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

По его словам, выпуск ОФЗ с переменным купонным доходом был размещен с премией по средневзвешенной цене на уровне 0,08 процентного пункта к вторичному рынку и всего с 0,04 процентного пункта к аукциону двухнедельной давности. При размещении ОФЗ с постоянным купонным доходом эмитент, удовлетворив около половины спроса, который всего на 10% превышал доступные к размещению остатки, решив не предоставлять инвесторам большую премию, которая составила символичный 1 базисный пункт.

Новый десятилетний выпуск ОФЗ с индексируемым номиналом 52003 был доступен к размещению с 12 августа, однако ситуация на рынке не располагала к размещению столь долгосрочного выпуска. При этом высокие спрос и объем размещения (более 111 миллиардов рублей) на прошлой неделе по аналогичному по срокам обращения ОФЗ с переменным купонным доходом позволили Минфину предложить новый долгосрочный выпуск ОФЗ-ИН рынку, считает эксперт.

При спросе более 49,35 миллиарда рублей, почти 50% которого было отсечено эмитентом, объем размещения составил более 25,6 миллиарда рублей, что составило около 10,2% от всего объема выпуска при средневзвешенной цене 97,8474% от номинала, которая оказалась даже выше цены десятилетней ОФЗ-ПК (96,2691%) на аукционе недельной давности.

"НЕРЕАЛЬНЫЙ" ПЛАН

По итогам размещений в июле и августе, а также трех аукционных дней в сентябре Минфин разместил гособлигации на общую сумму порядка 942 миллиардов рублей, выполнив на 94,2% план привлечения на рынке ОФЗ в третьем квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей.

"Для его выполнения эмитенту необходимо размещать ОФЗ на сумму около 57,5 миллиарда рублей в оставшиеся две недели до конца сентября. Таким образом, "нереальный" план, каким он казался многим экспертам в начале квартала, может быть не только выполнен, но и перевыполнен. Вместе с тем, на текущий момент объем размещенных с начала текущего года ОФЗ составляет 2,549 триллиона рублей", — отметил Ермак.