МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций умеренно снизился по основным индексам перед решением ФРС США по ставке, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,19% — до 2975,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1251,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.30 мск снижается на 1 копейку, до 74,98 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 88,68 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,7%, до 41,98 доллара за баррель.

"После недельного роста рынок решил "передохнуть" — отечественные индексы пребывают на отрицательной территории. Цены на нефть выросли, поскольку более четверти добычи на шельфе США закрыто из-за урагана Салли, но есть и сдерживающие факторы для роста… Минфин хочет повысить НДПИ на добычу руды, кроме того перед решением ФРС по процентной ставке инвесторы заняли выжидательную позицию. Еще один сдерживающий фактор: 16-18 сентября происходит много квартальных экспираций на различные инструменты и это вносит элемент непредсказуемости", — отмечает Андрей Верников из "Универ Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Норникеля" и "Русала" по итогам торгов снизились на 2,1% и 2,9% на сообщениях об инициативе Минфина РФ о повышении налога на добычу металлических руд и сырья для производства удобрений.

Минфин планирует в четверг обсудить с металлургами и производителями удобрений повышение ставки НДПИ на добычу сырья, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. О планах повысить плату за пользование природными ресурсами ранее в среду заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В лидерах роста — акции Московской биржи (3,92%), обыкновенные акции "Селигдара" (2,78%), акции "Полюса" (2,28%) и акции ОГК-2 (2,07%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Под действием внутренних факторов, способствовавших снижению по целому ряду эмитентов, российскому рынку не удалось продолжить волну восстановления, а индексу Мосбиржи протестировать сопротивление на уровне 3000 пунктов, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Сохранение рынком позиций ниже данной отметки говорит о вероятности возобновления негативной динамики, в рамках которого индекс Мосбиржи может уйти ниже 2850 пунктов, полагает он.

"Ситуация на рынке сместилась в сторону более неопределенной. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2930-3020 пунктов", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".