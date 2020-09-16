МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Курс рубля мало менялся к доллару и евро после ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США сохранить ставку на уровне 0-0,25% годовых.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.12 мск среды снижается на 10 копеек, до 74,9 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 88,54 рубля.

До сообщения ФРС о сохранении ставки курс рубля рос к доллару на порядка 8 копеек и к евро на порядка 26 копеек.

Ранее в среду ФРС США сообщила, что по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в четвертый раз сохранил базовую ставку после того как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.