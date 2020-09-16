МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы ускорили темпы роста, а Nasdaq перешел к положительной динамике на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,04% — до 28285,26 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 0,06%, до 11196,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 3420,5 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,7% — до 28191,47 пункта, Nasdaq снижался на 0,48%, до 11136,39 пункта, S&P 500 увеличивался на 0,15%, до 3406,2 пункта.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.