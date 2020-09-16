МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Курс доллара немного ускорил темпы падения к иене на сохранении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и улучшении макроэкономических прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.31 мск курс евро к доллару снижался до 1,1819 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1845 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался при этом до 104,91 иены со 105,43 иены на прошлом закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 92,99 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,1825 доллара, доллар дешевел к иене до 105 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,01%, до 93,06 пункта.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.