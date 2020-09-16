МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) не показывают единой динамики после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.38 мск опускалась на 0,05 базисного пункта против уровня прошлого закрытия – до 0,674% по сравнению с 0,666% до объявления решения ФРС. Доходность тридцатилетних US Treasuries оказалась на уровне предыдущего закрытия в 1,43% против снижения до 1,416% до публикации итогов заседания.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.