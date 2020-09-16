БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сен /ПРАЙМ/. Инфляция в августе в Аргентине составила 2,7%, набрав с начала года 18,9%, сообщает Национальный институт статистики.

"Общий уровень потребительских цен в стране в августе зафиксировал рост на 2,7%% по отношению к предыдущему месяцу", — говорится в докладе.

В годовом выражении инфляция составила 40,7%, а за 8 месяцев набрала 18,9%. В июле рост цен составил 1,9%.

Больше всего подорожали товары и техника для дома, продукты питания и безалкогольные напитки (рост 3,5%), меньше всего – услуги связи (0,3%) и образования (0,8%).

Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%. Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.