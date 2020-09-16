ВАШИНГТОН, 16 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы закрылись в среду разнонаправленно, Nasdaq и S&P 500 ушли в минус, Dow Jones остался в плюсе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,13% — до 28032,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 1,25%, до 11050,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 3385,53 пункта.

Вечером после оглашения итогов заседания ФРС индексы немного выросли, но не смогли удержать рост.

ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. Следующее заседание запланировано на 4-5 ноября.