ВАШИНГТОН, 16 сен /ПРАЙМ/. Россия в июле сохранила вложения в государственные ценные бумаги США на уровне прошлого месяца — в 5,87 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из общей суммы 3,178 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги и 2,7 миллиарда — на краткосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

На первом месте в списке крупнейших держателей долго США остается Япония, ее вложения за месяц увеличились на 32 миллиарда, до 1,293 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,073 триллиона долларов (сокращение на 1 миллиард). Следом идет Великобритания с 424,6 миллиарда долларов, которая за месяц сократила объем облигаций на своем балансе на 21 миллиард долларов.