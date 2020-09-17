ВАШИНГТОН, 17 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке китайского приложения TikTok.

"Нет, я ни под чем не готов подписаться ни под чем, я не видел сделки. Нам нужна безопасность, особенно в том, что касается Китая", — сказал Трамп.

"Я вам сообщу. Они сообщат мне завтра утром", — добавил он.

На вопрос, получат ли власти США выплаты от этой сделки, как обещал Трамп, президент США ответил: "Посмотрим. Я с удивлением узнаю, что это нельзя сделать. Не разрешают принять деньги".

"Что это за дела? Они готовы сделать большие платежи правительству, а мы не имеем права их принять", — добавил Трамп.