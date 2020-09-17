ВАШИНГТОН, 17 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравится, если сделка по TikTok не подразумевает продажу доли бизнеса в США Oracle.

"Концептуально мне это не нравится. Если это так, то я буду недоволен", — сказал он в четверг журналистам.

Ранее агентство Рейтер передавало, что Трамп намерен обсудить с высшими должностными лицами в Белом доме вопрос относительно сохранения контрольного пакета акций приложения TikTok за его материнской ByteDance. Источники уточняют, что пока нет ясности относительно того, одобрит ли Трамп предложение ByteDance. Позже сам Трамп подтвердил, что решение по сделке компании Oracle и TikTok будет принято очень скоро, он намерен рассмотреть этот вопрос вместе с сооснователем, председателем совета директоров Oracle Ларри Элисоном.

При этом газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что американская Oracle станет миноритарным акционером популярного приложения TikTok, чтобы избежать запрета в США со стороны американского президента, а материнская ByteDance станет мажоритарным акционером.

Ранее стало известно, что Oracle выступит доверенным технологическим провайдером в предлагаемой властям сделке по TikTok в США. Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец — компания ByteDance — это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

Дедлайн истекает 20 сентября. Второй претендент на его приобретение – компания Microsoft –заявил, что ByteDance отказалась заключать с ним сделку. А СМИ со ссылкой на источники пишут, что официальный Пекин выступает против продажи активов TikTok в США, полагая, что лучше пусть приложение запретят на территории Штатов.