МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Долговая нагрузка россиян в текущем году выросла: средняя ежемесячная сумма платежа по кредитам и микрозаймам за год выросла на 5,8% и по итогам августа составляла 8,9 тысячи рублей, подсчитали для РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"На сегодня в среднем заемщики тратят на погашение своих обязательств перед банками и МФО 8,9 тысячи рублей ежемесячно, за год эта сумма выросла на 5,8%, с начала года – на 3,5%. Есть вероятность, что россияне стали направлять больше средств в счет погашения текущих долговых обязательств после перехода к сберегательной модели поведения", — сообщили аналитики.

По данным НАПКА, в настоящее время порядка 40 миллионов россиян являются только банковскими заемщиками, из них 36% имеет более двух кредитов. Средний платеж заемщика находится в диапазоне от 2,4 тысячи рублей до 100 тысяч рублей в зависимости от типа организации, сегмента кредитования и количества ссуд.

Самый высокий средний ежемесячный платеж по всем видам долговых обязательств зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге (13,4 и 13,2 тысячи рублей соответственно), а самый низкий — в Ингушетии (4,4 тысячи рублей).

Гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин пояснил РИА Новости, что величина среднемесячного платежа по кредитам зависит от базовых параметров кредитного договора: срок, сумма и ставка по кредиту. При этом в последние месяцы срок по кредитам увеличивается, а ставки снижаются, что говорит в пользу уменьшения ежемесячного кредитного платежа. В результате главной причиной увеличения суммы среднего платежа по кредиту является увеличение размера ссуд, которые россияне берут в банках и микрофинансовых организациях, отметил Лагуткин.

Банк России в конце августа сообщил, что число имеющих кредиты и займы россиян на 1 августа достигло 42 миллионов, из них 5,5 миллиона человек являются клиентами микрофинансовых организаций. При этом, отмечали в ЦБ, почти 13 миллионов клиентов российских банков одновременно имели несколько типов кредитов.