МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цена на медь падает на фоне снижения основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.39 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex падала на 1,39% — до 3,0257 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов в среду на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,23% — 6777 долларов, алюминия — на 0,34%, до 1795,5 доллара, цинка – на 1,26%, до 2528 долларов.

В четверг давление на стоимость нефти оказывает снижение индексов азиатского региона в пределах 1,5%. Регион АТР является крупнейшим потребителем меди в мире.

Пессимизм на азиатских биржах был вызван результатами двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам заседания ФРС оставила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дала понять, что она останется такой минимум до 2023 года. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что будущее крупнейшей экономики мира, США, остается неопределенным, а ее восстановление займет некоторое время.