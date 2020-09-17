МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (август) 114,7 тыс 111 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (август) 43,5 тыс 36,2 тыс (факт)
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (август) 7,5% 6,8% (факт)
5:30 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1% (факт)
7:30 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
10:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии    
11:00 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,263%  
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,4% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) -0,2% -0,2%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,4% -0,4%
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (сентябрь) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (сентябрь) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (сентябрь) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (сентябрь) 625 млрд ф.ст. 725 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (сентябрь) 0,1% 0,1%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (август) 17,9%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (август) 1,483 млн 1,52 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (август) 22,6%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (август) 1,496 млн 1,478 млн
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 884 тыс 850 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 17,2 15
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (сентябрь) 9  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.09) 591,7 млрд долл (на 04.09)  
  RUB Мостотрест — ВОСА (реестр закрыт 25.07.2020, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB ФСК ЕЭС — СД (отчет об исполнении бизнес-плана за 1кв2020)    
  RUB Трубная металлургическая компания /ТМК/ — СД (вопрос о целевой структуре группы ТМК на 2021)    

 