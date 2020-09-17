МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Самая популярная криптовалюта — биткоин — в четверг торгуется разнонаправленно после трех дней роста, оставаясь чуть ниже 11 тысяч долларов и подойдя к промежуточному уровню сопротивления, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.27 мск биткоин дорожал на 0,8% — до 10 900 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,44% — до 10 871 долларов. На долю биткоина приходится примерно 57,5% рынка.

По словам независимого эксперта Мансура Гусейнова, цена биткоина находится у промежуточного уровня сопротивления.

"После трех дней роста биткоин подошел к промежуточному сопротивлению на уровне 11120 долларов. Сегодня наблюдается некоторое снижение котировок", — прокомментировал он.

"На мой взгляд, если 10850 долларов устоит, то мы вполне можем преодолеть 11120 долларов. В этом случае ближайшими целями будут 11300 долларов и 11900 долларов", — добавил он.