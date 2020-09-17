МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Магнита", в четверг дешевеют на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,82%, до 5,06 доллара, "Новатэка" — на 0,4%, до 147,9 доллара, "Лукойла" — на 1,42%, до 63,72 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,34%, до 4,81 доллара, "Газпром нефти" — на 0,72%, до 20,7 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 1,05%, до 25,41 доллара, "Северстали" — на 0,38%, до 13,09 доллара, НЛМК — на 0,4%, до 22,33 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,43%, до 0,89 доллара, Сбербанка — на 1,08%, до 12,15 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,38%, до 26,25 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 2,46%, до 5,56 доллара, "Ленты" — на 1,08%, до 2,75 доллара. Расписки "Магнита" тем временем росли в цене на 0,07%, до 14,91 доллара.