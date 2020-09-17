МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на фоне пессимизма на рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.13 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,98% — до 6018,63 пункта, французский CAC 40 – на 0,76%, до 5036,1 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,61%, до 13174,35 пункта.

Европейские инвесторы в четверг разделяют пессимизм на других мировых фондовых рынках. Так, биржи США в среду закрылись снижением до 1,25%, индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг закрылись преимущественно падением до 1,5%.

Общий пессимизм на биржах вызван итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые были опубликованы в среду вечером. Регулятор оставил ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и озвучил прогноз, что она останется такой минимум до 2023 года. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что на восстановление экономики США потребуется некоторое время и ситуация остается неопределенной.

"Те, кто ожидали большего стимула от денежно-кредитной политики ФРС после принятия подхода таргетирования инфляции, остались разочарованы", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков UniCredit. В августе на конференции в Джексон-Хоуле Пауэлл объявил, что американский регулятор сохранит низкие процентные ставки, даже если инфляция вырастет выше уровня таргетирования в 2% для поддержания экономики.

В четверг европейские инвесторы также обратили внимание на статистику из еврозоны. Согласно данным, опубликованным европейским статистическим агентством Евростат, годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.