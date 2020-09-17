МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем почти не изменяются после коррекционного падения утром, последовавшего за уверенным ростом в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.38 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,05%, до 42,24 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 40,19 доллара за баррель.

Цены стабилизируются после резких колебаний — в среду они подскочили на 4-5%, а в четверг утром корректировались вниз на 1%. Трейдеры на предыдущих торгах с оптимизмом отыгрывали статистику о снижении коммерческих запасов сырья в США. За минувшую неделю показатель снизился на 4,4 миллиона баррелей, хотя ожидался его рост.

В то же время сдерживающим фактором для цен на нефть является грядущее возобновление добычи в Мексиканском заливе, остановленной на пять дней из-за урагана. В частности, как пишет агентство Рейтер, американские компании готовятся к возвращению сотрудников на морские платформы в Мексиканском заливе после того, как ураган "Салли" привел к остановке около четверти добычи нефти.

"Поскольку производители готовятся возобновить добычу, цены на нефть отступают от вчерашнего скачка", — говорит старший рыночный аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).