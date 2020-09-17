МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Доллар растет к евро и снижается к иене в ожидании макроэкономической статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск курс евро к доллару снижался до 1,1804 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 104,72 иены со 104,94 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) оставался на уровне предыдущего закрытия в 93,21 пункта.

Позже в четверг валютные инвесторы ожидают публикацию макроэкономической статистики по США. Министерство труда страны сообщит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 12 сентября. Аналитики ждут снижения показателя на 34 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 850 миллионов. Министерство торговли США обнародует данные по числу новостроек в стране. Эксперты полагают, что показатель в августе снизился на 1,2% — до 1,478 миллиона.

Ранее курсу доллара оказали поддержку комментарии и прогнозы Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания. Регулятор сохранил ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дал понять, что она останется такой минимум до 2023 года. При этом ФРС улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.

"После заседания ФРС над мировыми рынками повисло чувство разочарования. Инвесторы, очевидно, надеялись на что-то более конкретное, чем относительно расплывчатый прогноз о политике, представленный Пауэллом… Рынок акций переживает не лучшие времена, а доллар находит некоторую поддержку", — прокомментировал агентству Франс Пресс аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp).

Участники торгов также обратили внимание на статистику из еврозоны. По окончательной оценке европейского статистического агентства Евростат, годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, как и ожидалось, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%.