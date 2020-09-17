МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг снижаются в ожидании недельных данных по заявкам на пособия по безработице, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.20 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,8% — до 27713 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,47%, до 11089,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 3342,62 пункта.

Основное внимание рынков в четверг сосредоточено на макроэкономических данных из США. Позже в ходе торгов министерство труда страны сообщит данные по числу первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 12 сентября. Аналитики ждут снижения показателя на 34 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 850 миллионов.

Несмотря на ожидаемое снижение, число заявок остается стабильно высоким. В совокупности с комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла это усиливает опасения участников торгов за перспективы восстановления экономики.

Пауэлл в среду заявил, что будущее экономики США остается неопределенным. При этом по итогам сентябрьского заседания американский регулятор сохранил ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дал понять, что она останется такой минимум до 2023 года. Вместе с тем ФРС улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США на 2020 год.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции круизной компании Carnival Corp на предварительных торгах дешевеют на 3% после того, как ее британская "дочка" P&O Cruises продлила отмену рейсов до начала 2021 года.