МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль стабилен против доллара и повышается к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе ниже 1,18 доллара.

Дешевеющая нефть и негативная динамика западных фондовых рынков не дает российской валюте расти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск повышался на 10 копеек до 75,07 рубля, курс евро — на 4 копейки до уровня 88,60 рубля, следует из данных Московской биржи.

БОКОВИК

Российская валюта в четверг стабильна к доллару и к евро на фоне легкого ослабления европейской валюты на форексе ниже уровня 1,18 доллара.

Поддержку курсу американской валюты оказывают итоги заседания Федрезерва и комментарии его главы Джерома Пауэлла. ФРС по итогам заседания 15-16 сентября ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции на 2020 год. ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Впрочем, Пауэлл добавил, что общая активность остается гораздо ниже того, что было до пандемии, и путь вперед весьма неопределенный.

На этом фоне конъюнктура мировых рынков демонстрирует умеренно-негативные сигналы. Западноевропейские фондовые индексы вечером снижаются на 0,5-0,7%, американские фьючерсы падают на 0,9-1,5%. Однако, фьючерсы на сорт Brent пытаются выйти в плюс и повышаются на 0,4% до 42,37 доллара за баррель.

В целом, цены на нефть стабилизируются в четверг после резких колебаний — в среду они подскочили на 4-5%, а в четверг утром корректировались вниз на 1%.

В итоге, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Котировки нефти пытаются сокращать потери, что оказывает поддержку рублю, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Другие "развивающиеся" валюты после активного снижения также утором перешли к коррекции, но большинство все еще находится в существенном минусе. Еще вчера курс доллара против рубля подходил к нижней границе недельного диапазона консолидации, а сегодня уже приближается к верхней. Если внешний фон существенно не улучшиться, доллар может пробить вверх коридор 74,5–75,7 рубля, направившись к пятимесячной вершине 76,6 рубля", — оценил он.

Поддержку российской валюте оказывает предстоящее заседание совета директоров Банка России, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Основным фактором риска, который может изменить наметившуюся тенденцию к укреплению национальной валюты, останется вероятное усиление антироссийской риторики западными чиновниками. Сегодня ожидается колебание доллара в диапазоне 74,65–75,35 рубля", — добавил он.