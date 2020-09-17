МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Константин Носков, возглавлявший до января 2020 года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, назначен на должность управляющего Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), на основе которой создается биржа для листинга российских компаний, подпавших под санкции, говорится в сообщении СПВБ.

"Константин Носков назначен на должность управляющего акционерного общества "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" (АО СПВБ)", — сообщается в релизе.

Носков возглавил Минкомсвязь в мае 2018 года. До этого с ноября 2012 года возглавлял Аналитический центр при правительстве. С 2008 по 2011 год работал на разных должностях в правительстве, в 2001-2008 годах — в министерстве экономического развития и торговли РФ.

При Носкове перечень полномочий министерства расширился, оно стало отвечать также за нацпрограмму "Цифровая экономика". Ведомство начало реализацию ряда проектов, в числе которых суперсервисы и госвеб. Также был реализован проект по цифровизации эфирного телевидения на всей территории страны.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин назначил новым главой ведомства Максута Шадаева, который до этого работал вице-президентом "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректором "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс". С сентября 2020 года правительство изменило сокращенное наименование министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с Минкомсвязь России на Минцифры России.