МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается по основным индексам на фоне негативных настроений на зарубежных площадках и небольшого ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.30 мск снижался на 0,42% — до 2962,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,86%, до 1241,05 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки, до 75,19 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 88,69 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,43%, до 42,04 доллара за баррель.

Европейские индексы теряют 0,36-1,04%, фьючерсы на американские биржевые индексы растут на 1,1-2,22%.

"К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в небольшом минусе ввиду преимущественно пессимистичных настроений за рубежом", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Бумаги золотодобытчиков шли вниз вместе с коррекцией цен на золото к 1950 долларов за унцию, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту акции "Полюса" снижаются на 0,23%, Polymetal — на 4,2%, Petropavlovsk – на 1,78%, обыкновенные акции "Селигдара" — на 1,93%.

Акции "Татнефти" и "Лукойла" продолжали начатое накануне падение на фоне новостей о возможной отмене льгот на добычу сверхвязкой нефти со следующего года, также указывает аналитик.

К текущему моменту акции "Лукойла" снижаются на 1,9%, привилегированные акции "Татнефти" — на 2,66%, ее обыкновенные акции – на 3,37%. Также в лидерах снижения – акции "Яндекса" (-1,76%), депозитарные расписки Qiwi (-1,57%), акции "Роснефти" (-1,49%) и акции ЛСР (-1,24%).

В четверг на рынке появилась информация об интересе "Интер РАО" (+2,96%) к покупке "Энел России" (+0,94%) и "Юнипро" (+1,97%), отмечает Кожухова.

В лидерах роста также обыкновенные акции "Россетей" (2,63%), префы "Транснефти" (2,26%), акции Московской биржи (2,13%), депозитарные расписки X5 (2,13%), акции "Магнита" (1,95%), "Русгидро" (1,6%) и акции ММК (1,16%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии преодолели поддержки 2960 и 1250 пунктов, что делает краткосрочные перспективы рынка более неопределенными. Локальный позитив во второй половине дня, однако, может прийти с нефтяных площадок. Котировки "черного золота" пытаются восстановить импульс к росту, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Ближайшие поддержки у российских фондовых индикаторов находятся на минимумах текущей недели: 2919 пунктов по индексу Мосбиржи, 1218 пунктов по индексу РТС, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Если ситуация на мировых рынках не улучшиться, мы можем продолжить снижаться и уже на этой неделе или в понедельник проверить на прочность данные поддержки, считает аналитик.