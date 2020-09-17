МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее группа "Кокс") установил доходность по пятилетним еврооблигациям, номинированным в долларах, в размере 5,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, спрос на евробонды превышает 650 миллионов долларов, объем размещения ожидается в размере 350 миллионов.

Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,5% годовых, затем был снижен до уровня около 6,125% годовых.

Компания провела 9 сентября "глобальный звонок" с инвесторами, посвященный возможному размещению, а также серию индивидуальных звонков.

Организаторами выступают Citi, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".