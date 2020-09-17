МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,0% -0,4%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) -0,3%  
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август) 3,1% 4,2%
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) 2,0% 0,4%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август) 3,6% 0,7%
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август) 1,4% 3%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август) 0,2% -0,1%
12:15 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 USD США — Баланс счета текущих операций (2кв2020) -104,2 млрд долл -157,9 млрд долл
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль) 15,7% 0,5%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август) 0,4%  
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июль) 23,7% 1,0%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июль) 18,5% 3,5%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 68,5 67,8
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 74,1 75
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 180  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 254  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -2 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 21,7 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:13 RUB Уровень безработицы (август) 6,3% 6,2%
10:14 RUB Объём розничных продаж (г/г) (август) -2,6% -2,3%
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз с решением по ключевой процентной ставке (сентябрь) 4,25% 4,25%
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/    
18:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -4,7%  
  RUB Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 25.08.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.09.2020) — див-д 2020