События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 сентября
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 18 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|0,0%
|-0,4%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м)
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август)
|3,1%
|4,2%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|2,0%
|0,4%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|3,6%
|0,7%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|1,4%
|3%
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (август)
|0,2%
|-0,1%
|12:15
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|USD
|США — Баланс счета текущих операций (2кв2020)
|-104,2 млрд долл
|-157,9 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
|15,7%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август)
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (июль)
|23,7%
|1,0%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июль)
|18,5%
|3,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|68,5
|67,8
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|74,1
|75
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|180
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|254
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-2 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|21,7 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:13
|RUB
|Уровень безработицы (август)
|6,3%
|6,2%
|10:14
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г) (август)
|-2,6%
|-2,3%
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз с решением по ключевой процентной ставке (сентябрь)
|4,25%
|4,25%
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной /сайт ЦБ и официальные страницы Банка России в "Вконтакте", на Facebook и на YouTube-канале/
|18:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-4,7%
|RUB
|Детский мир — ВОСА (реестр закрыт 25.08.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019
|2,5 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 29.09.2020) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20200917/832039537.html