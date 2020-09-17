МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки падают в пределах 1,5% в четверг после публикации ряда плохих статистических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.53 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 0,81%, до 27804,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 10845,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,03%, до 3350,76 пункта.

Опасения на рынке вызвала слабая статистика по США. Число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось слабее прогноза, всего до 860 тысяч вместо прогнозируемого снижения до 850 тысяч.

Кроме того, число новостроек в США в августе сократилось на 5,1%, до 1,416 миллиона при прогнозе снижения до 1,478 миллиона. Число разрешений на строительство в США в августе также сократилось на 0,9%, до 1,47 миллиона. Аналитики при этом, наоборот, ждали роста показателя до 1,52 миллиона разрешений.

"Данные о настроениях потребителей и картина по занятости населения по-прежнему отражают хрупкое восстановления экономики", — отметил один из руководителей инвестиционной стратегии в John Hancock Investments Мэтта Мискина (Matt Miskin), чье мнение приводит агентство Блумберг.

Накануне прошло заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, в ходе которого регулятор принял решение о сохранении базовой ставки на уровне 0-0,25% годовых, а также улучшил свои макроэкономические прогнозы на 2020 год. При этом глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что будущее экономики США остается неопределенным и что ФРС использует все инструменты для ее поддержки.