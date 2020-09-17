МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс доллара опускается по отношению к иене ускоренными темпами, евро также уже вышел почти в ноль к американской валюте после значительного падения европейской валюты утром, в то время как инвесторы отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также оценивают опубликованные ранее макроэкономические статданные, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1811 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1814 доллара за евро, курс доллара к иене — до 104,65 иены со 104,94 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 93,11 пункта.

Давление на курс доллара оказала статистика, согласно которой число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось слабее прогноза, всего до 860 тысяч вместо прогнозируемого снижения до 850 тысяч. А число новостроек в США в августе, напротив, сократилось сразу на 5,1%, до 1,416 миллиона, при прогнозе снижения лишь до 1,478 миллиона.

Также инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ФРС США, которое завершилось накануне, расценивая их как предвестник эпохи слабого доллара. Регулятор сохранил учётную ставку на уровне в 0-0,25% годовых, а также спрогнозировал её сохранение на этом уровне в 2020-2023 годах.

"Внимание в основном сосредоточено на том, что ФРС не ожидает повышения ставок до конца 2023 года, согласно своим обновленным прогнозам, но если воспринять прогноз буквально, то можно сказать, что повышение ставки не будет рассматриваться гораздо дольше", — полагают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит агентство Рейтер.