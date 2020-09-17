МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно опускается в четверг вечером, в то время как инвесторы не получили чётких сигналов по итогам заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,84%, или на 16,45 доллара, до 1954,2 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,06%, до 27,177 доллара за унцию. Утром, на крепком долларе, цена золота была ниже отметки в 1950 за унцию.

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ФРС США, которое завершилось накануне. Регулятор в рамках своего сентябрьского заседания сохранил учётную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых, а также представил свои краткосрочные макроэкономические прогнозы.

"Рынок золота был несколько разочарован отсутствием прогнозов относительно того, что ФРС будет делать для стимулирования ускорения инфляции", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Julius Baer Карстена Менке (Carsten Menke).