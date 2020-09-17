МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по индексу Мосбиржи на негативе на зарубежных площадках, индекс РТС показал более сильное снижение на фоне ослабления рубля, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,11% — до 2971,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1243,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск рос на 35 копеек, до 75,32 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 89,05 рубля.

Европейские индексы снизились 0,37-0,69%, американские биржевые индексы падают на 0,38-1,75%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 2,39%, до 43,23 доллара за баррель.