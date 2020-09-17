МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снизился по основному индексу на негативе на зарубежных площадках, индекс РТС показал более сильное снижение на фоне ослабления рубля, при этом от более сильного падения индексы удержал рост стоимости нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,11%, до 2971,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1243,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.52 мск растёт на 30 копеек, до 75,27 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 88,98 рубля.

Основные европейские индексы показали сегодня снижение, американские — теряют сейчас в пределах 2%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает при этом на 2,6%, до 43,3 доллара за баррель.

"На иностранных биржах наблюдалось ухудшение настроений. Итоги заседания ФРС США, очевидно, не в полной мере соответствовали ожиданиям рынков, хотя регулятор обозначил намерение сохранять низкий уровень ставки в ближайшие три года. Данные по безработице и строительному сектору в США вышли в рамках ожиданий и не внесли существенных изменений в рыночные настроения", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения цен сегодня оказались акции Polymetal (-5,59%), бумаги "Татнефти" (префы — минус на 2,52%, обыкновенные акции – на 3,18%), акции "Газпром нефти" (-2,8%), АФК "Система" (-1,31%), "Яндекса" (-2,02%), акции "Полюса" (-1,78%), "Лукойла" (-1,68%), "Роснефти" (-1,62%) и обыкновенные акции "Селигдара" (-1,42%).

Впрочем, снижения индексов в России оказались относительно умеренными. "С одной стороны, продажам на нашем рынке способствовала динамика внешних площадок… С другой стороны, наши акции получили поддержку со стороны рынка энергоносителей", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

В лидерах роста котировок значатся акции "Интер РАО" (+5,5%), депозитарные расписки X5 (+4,73%), обыкновенные акции "Россетей" (+4,43%), акции НМТП (+3,88%), префы "Транснефти" (+3,26%), акции "Юнипро" (+3%), "Магнита" (+2,76%), депозитарные расписки Qiwi (+2,7%), ММК (+2,51%) и акции Московской биржи (+2,29%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В четверг на российском рынке акций продолжили доминировать продавцы, отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

И текущая техническая картина говорит в пользу продолжения нисходящей динамики, добавляет Зварич. До преодоления индексом Мосбиржи сопротивления на уровне 3000 пунктов нынешнее движение укладывается в рамки коррекции к снижению, начатому от максимумов августа, полагает он.

"Краткосрочные настроения на рынке можно охарактеризовать как неопределенные. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2920-3010 пунктов", — заключает Елена Кожухова из "Велес Капитала".