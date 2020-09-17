МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга снижением на итогах заседаний ряда крупнейших мировых финансовых регуляторов, в том числе неевропейских, озадаченные прежде всего их комментариями, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,47%, до 6049,92 пункта, французский CAC 40 — на 0,69%, до 5039,5 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 13208,12 пункта.

Трейдеры отыгрывают итоги заседания мировых центробанков. Так, ранее в четверг британский регулятор ожидаемо сохранил учётную ставку на уровне 0,1%. Кроме того, по данным СМИ, он заявил, что рассматривает возможность отрицательных процентных ставок из-за угроз развитию экономики Великобритании.

Центробанк Японии ранее в четверг тоже сохранил учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, а также заявил о намерении покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Накануне также прошло заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая также приняла решение о сохранении ставки, на уровне 0-0,25% годовых. Трейдеры при этом обратили внимание на заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что будущее экономики США остается неопределенным и что ФРС использует все инструменты для ее поддержки.