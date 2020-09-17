МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,04%, до 5 долларов, "Новатэка" — выросла на 0,88%, до 149,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,04%, до 63,32 доллара, "Газпрома" — на 0,51%, до 4,86 доллара, "Газпром нефти" — на 3,12%, до 20,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,39%, до 25,78 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,38%, до 13,09 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,71%, до 22,26 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,88%, до 0,9 доллара, Сбербанка — подешевели на 0,29%, до 12,24 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,57%, до 26,5 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 3,86%, до 5,48 доллара, "Магнита" — выросла на 2,95%, до 15,34 доллара. Цена расписок "Ленты" увеличилась на 0,9%, до 2,81 доллара.