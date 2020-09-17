МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои начались около 21.04 мск, а наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Великобритании, Польше, Италии и Греции. Отдельные жалобы также зафиксированы в Санкт-Петербурге.

При этом, по данным Downdetector, 51% пользователей жалуются на полное отключение, 28% — на плохую работу новостной ленты, 20% — на сложности с авторизацией.

Компания Facebook и одноименная соцсеть была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира Facebook находится в Калифорнии. Facebook владеет рядом других популярных сервисов, таких как Messenger, Instagram, WhatsApp.

Ранее в четверг сбои были также зафиксированы в Instagram. О проблемах сообщили пользователи из России, США, Перу, Италии и других стран.