МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль к вечеру усилил снижение против доллара и евро, несмотря на растущие цены на нефть.

Сохранение геополитических рисков поддерживает давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.14 мск рос на 25 копеек до 75,22 рубля, курс евро — на 50 копеек до уровня 89,06 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ

Российская валюта в четверг долго искала направление движения против доллара и евро на фоне неуверенной конъюнктуры мировых рынков.

Так, к вечеру фьючерсы на сорт Brent все-таки пошли в рост и повышаются на 2,7% — до 43,4 доллара за баррель. Поддержка пришла от новостей с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Министр энергетики России Александр Новак там, в частности, заявил, что уровень исполнения договоренностей ОПЕК+ составляет больше 100% даже после перехода на второй этап сокращений. Кроме того, по словам министра энергетики Саудовской Аравии принца Абделя Азиза бен Сальмана, комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить срок компенсаций недовыполнения условий соглашения "двоечниками" до конца года.

Однако западноевропейские фондовые индексы упали в четверг на 0,4-0,7%, американские снижаются вечером на 0,8-1,6%.

В итоге, доллар и евро меняются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,15 тысячи за баррель сорта Brent. Это сигнализирует о сохранении низкого спроса на рисковые активы.

Специфическим фактором давления на рубль стали внешнеполитические риски. Депутаты Европейского парламента призвали ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Алексеем Навальным. Идеи Евросоюза дать новым санкциям имя Алексея Навального — это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Рубль сегодня больше коррелирует с санкционными рисками, чем с нефтью. Обмен жесткой риторикой между Москвой и Брюсселем вызвал во второй половине дня скачок доллара выше 75,4 рубля, евро — выше 89 рублей", — отметил Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

Кроме того, вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений, сказав в частности, что белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной. Кроме того, он заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей Европы, нельзя довести ситуацию до горячей войны.

Европейский парламент в четверг поддержал введение санкций против белорусского лидера.

ПРОГНОЗЫ

Не исключено, что в пятницу негатив для рубля усилится, и доллар способен закрыть неделю в диапазоне 75,5-76 рубля, а у евро сохраняет потенциал закрепления под отметкой 90 рублей, оценил Емельянов из компании "Фридом финанс".

Основное давление на курс рубля оказывают геополитический фактор и (локально) общее снижение риск-аппетитов на глобальном уровне после прошедшего накануне заседания ФРС США, полагает Александр Бахтин из компании "БКС премьер". "В конце недели набор факторов влияния на рублевый курс не претерпит существенных изменений, курс доллара в пятницу ожидаем в пределах 74,8-75,5 рубля", — добавил он.

В ближайшие сессии доллар продолжит движение в нижней половине диапазона 75-80 рублей с попытками обновления максимумов прошлой недели, установленных чуть выше 76,5 рубля, оценил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.