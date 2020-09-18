МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром растут, поддерживаемая опасениями за перспективы восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,54%, или на 10,55 доллара, до 1960,4 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,86%, до 27,332 доллара за унцию.

В пятницу рост цен на золото, которое традиционно считается безопасным активом во времена политической и экономической неопределенности, обусловлен опасениями относительно перспектив восстановления крупнейшей экономики мира после коронавируса.

Неуверенность вернулась на рынки после опубликованной в четверг макростатистики. Так, данные показали, что число заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю снизилось слабее прогноза, всего до 860 тысяч вместо прогнозируемого снижения до 850 тысяч. А число новостроек в США в августе, напротив, сократилось сразу на 5,1%, до 1,416 миллиона, при прогнозе снижения лишь до 1,478 миллиона.

"Опасения, связанные с вирусом, по-прежнему сдерживают восстановление экономики, и если посмотреть на множество экономических данных, кажется, что они смягчаются, но по-прежнему наносится огромный ущерб", — отметил старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер.