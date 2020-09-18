МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ пытается расти с утра на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск повышался на 0,07%, до уровня 2974 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4% — до 1249 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти растет на 1%, до 43,74 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах упали на 0,5-1,3%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном поднимаются – в пределах 0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пределах 2%.