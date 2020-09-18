МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.39 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,7% — до 5,04 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,03%, до 149,75 доллара, "Лукойла" — увеличивалась на 0,19%, до 63,44 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,18% — до 4,86 доллара, "Газпром нефти" — на 1,11%, до 20,43 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,06% — до 25,8 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,08%, до 13,08 доллара, НЛМК — увеличивалась на 0,76%, до 22,43 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,14% — до 0,9 доллара, Сбербанка — на 0,53%, до 12,31 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,28%, до 26,43 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,18%, до 5,47 доллара, "Ленты" — на 0,09%, до 2,8 доллара. Расписки "Магнита" не менялись в цене, оставаясь на уровне предыдущего закрытия в 15,34 доллара.