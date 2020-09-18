МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно ростом индексов на оптимизме из Китая и Японии, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 2,1%, до 3338,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,5%, до 2219,91 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,47%, до 24455,41 пункта, южнокорейский KOSPI прибавил 0,26%, поднявшись до 2412,4 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23360,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,32%, до 5864,5 пункта.

Рост на рынках Китая, как пишет агентство Рейтер, связан с надеждами на новые экономические меры властей. "Возможно, участники рынка ожидают принятия дополнительных бюджетных мер для поддержки экономики", — сказал агентству аналитик China Fortune Securities Ян Кайвэнь (Yan Kaiwen).

В то же время поддержку рынкам Японии оказали внутренние политические новости. Так, по данным СМИ, новое правительство Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой поддерживают 66% японцев. Суга в среду подавляющим большинством голосов депутатов обеих палат японского парламента был избран 99-м премьер-министром Японии и сформировал кабинет министров, сохранив в нем немало лиц из прежнего правительства.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказала статистика из Японии, согласно которой годовая инфляция в стране в августе замедлилась до 0,2% с 0,3% в июле.