МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на данных о возобновлении роста числа случаев коронавируса в регионе, которые усилили опасения вокруг перспектив экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,11% — до 6043,15 пункта, французский CAC 40 – на 0,43%, до 5017,94 пункта, немецкий индекс DAX рос на 0,11%, до 13222,4.

Участники рынков продолжают следить за эпидемиологической ситуацией в мире, опасаясь начала второй волны коронавируса, которая застопорит восстановление экономики. Так, во Франции наблюдается рекордный прирост случаев заболевания коронавирусом – в четверг было зарегистрировано 10,6 тысячи случаев. В общей сложности с момента начала эпидемии во Франции COVID-19 заразились более 415 тысяч человек, скончались – 31 тысяча.

Прирост числа заболевших коронавирусом также наблюдается в Великобритании. В четверг количество заболевших в стране за сутки составило 3,4 тысячи человек. Общее число заразившихся достигает 381 тысячи, умерших — 41 тысяча. Как сообщают СМИ, британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в пятницу заявил о том, что заболеваемость COVID-19 растет, а случаи госпитализации удваиваются каждые восемь дней. При этом министр не сообщил будет ли объявлен национальный карантин в следующем месяце.

Давление на британский индекс в пятницу также оказывает макроэкономическая статистика, которая оказалась хуже прогнозов. Согласно данным, опубликованным Бюро национальной статистики страны, объем розничных продаж в годовом выражении в августе увеличился на 2,8% против роста в 1,4% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя на 3%.

"С одной стороны, мы наблюдаем улучшение таких показателей как розничные продажи в стране, а с другой — рост случаев заболеваемости коронавирусом и неопределенность вокруг Brexit, которые ведут к уходу от риска на рынках", — цитирует агентство Рейтер стратега SocGen Рональд Калоян (Ronald Kaloyan).