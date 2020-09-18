МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу снижается по отношению к большинству основных мировых валют второй день подряд на статистике из США, которая вызвала опасения за экономику страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс евро к доллару рос до 1,1855 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1847 доллара. Курс доллара к иене снижался до 104,34 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,19%, до 92,79 пункта.

Снижение курса доллара продолжается второй день подряд. В четверг распродажи были связаны со статистикой с рынков труда и недвижимости США, которая не оправдала ожиданий и вызвала опасения за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики.

На текущей неделе рост индекса доллара был зафиксирован только в среду по итогам заседания ФРС США, на котором регулятор улучшил макроэкономические прогнозы и отметил, что ожидает сохранения базовой ставки на уровне 0-0,25% до конца 2023 года. Валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata), мнение которого приводит газета Wall Stret Journal, считает, что тенденция к краткосрочному характеру укрепления доллара, вероятно, сохранится. "Учитывая усиление риторики о низких ставках в США в течение длительного времени, мы не ожидаем, что периоды роста курса доллара будут явными и долгосрочными", — сказал аналитик.

Позднее в пятницу на курс доллара может повлиять новая статистика в США. Так, аналитики ждут роста индекса потребительских настроений в США в сентябре до 75 пунктов с уровня августа в 74,1 пункта. Эти данные будут опубликованы Мичиганским университетом (Michigan Consumer Sentiment Index) после открытия торгов в США.