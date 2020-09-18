МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу не показывают определенной динамики на неуверенности вокруг восстановления американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.18 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,08% — до 27796 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,49%, до 11129,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 3354,62 пункта. Минутами ранее фьючерс на индекс S&P 500 находился в "красной зоне".

В пятницу в центре внимания инвесторов вновь оказались данные об увеличении случаев заражения коронавирусом. Кроме того, давление на рынки оказывает неопределенность вокруг восстановления экономики США. Опасения вернулись после публикации экономических данных с рынков труда и недвижимости страны, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

При этом фьючерс на индекс NASDAQ демонстрирует положительную динамику, поскольку двухдневная распродажа бумаг техсектора остановилась. Так, акции Tesla растут на 3,37% на предварительных торгах после того, как аналитики инвестиционных компаний Wedbush и Piper Sandler повысили свои прогнозы стоимости акций компании.

Участники рынка ожидают публикации данных индекса потребительских настроений в США после открытия торгов. Аналитики ждут роста показателя в сентябре до 75 пунктов с уровня августа в 74,1 пункта. Эти данные будут опубликованы Мичиганским университетом (Michigan Consumer Sentiment Index).